В КГГА сообщили, будет ли курсировать общественный транспорт во время тревоги

Маршрутные транспортные средства в Киеве. Фото: УНИАН

Сегодня, 17 мая, Совет Киева принял решение о курсировании общественного транспорта. В столице во время объявления воздушной тревоги водители будут довозить пассажиров до ближайших укрытий.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что с 22 мая наземный общественный транспорт столицы в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке, будут обязаны делать остановку возле ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.

Отмечается, что водитель транспорта будет производить объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д. Контроль за остановкой общественного транспорта возле ближайшего укрытия будет обеспечивать управление патрульной полиции в Киеве.

Напомним, что сегодня, 17 мая, Киевская городская военная администрация сообщили, что поступили многочисленные жалобы по закрытым укрытиям во время воздушной тревоги. Сергей Попко отметил, что подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.

Вчера, 16 мая, Киев пережил восьмую воздушную атаку с начала мая. Эта атака стала уникальной по поводу плотности ракетных ударов, но большинство российских целей были сбиты.

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