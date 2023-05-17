У КМДА повідомили чи курсуватиме громадський транспорт під час тривоги

Маршрутні транспортні засоби у Києві. Фото: УНІАН

Сьогодні, 17 травня, Рада Києва прийняла рішення щодо курсування громадського транспорту. У столиці під час оголошення повітряної тривоги водії довозитимуть пасажирів до найближчих укриттів.

Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

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Київська міська військова адміністрація повідомила, що із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення будуть зобов'язані робити зупинку біля найближчого укриття, яке розміщене за маршрутом руху.

Зазначається, що водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо. Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, Київська міська військова адміністрація повідомили, що надійшли численні скарги щодо зачинених укриттів під час повітряної тривоги. Сергій Попко зазначив, що такі випадки були зафіксовані практично у всіх районах столиці.

Вчора, 16 травня, Київ пережив восьму повітряну атаку з початку травня. Ця атака стала унікальною щодо щільності ракетних ударів, але більшість російських цілей було збито.

В Києві виявили шістьох блогерів, які знімали на відео роботу систем протиповітряної оборони. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.