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В КГГА рассказали, планируют ли демонтаж бывшей Арки дружбы народов

25 апреля 2024 21:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В КГГА рассказали, планируют ли демонтаж бывшей Арки дружбы народов
Бывшая Арка дружбы народов. Фото: Vandrivka
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывшая Арка дружбы народов в Киеве потеряла статус памятки истории. В то же время, Минкульт хочет, чтобы город провел демонтаж монумента.

Планируются ли такие действия ответили в пресс-службе КГГА в четверг, 25 апреля.

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"В столице не будут демонтировать одну из визиток города — арку "Свободы украинского народа", ее смысл переосмыслен", — говорится в сообщении.

Известно, что пространство возле Арки получит новую концепцию. В Департаменте культуры КГГА напомнили, что после начала полномасштабного вторжения Киевсовет принял решение о переименовании арки "Дружбы народов" в арку "Свободы украинского народа".

В апреле 2022 года советскую скульптуру двух рабочих, которые находились под аркой и символизировали воссоединение Украины и России, демонтировали.

После профессионального изучения и консультаций с общественностью было принято решение о сохранении арки "Свободы украинского народа". Кроме того, расход значительных средств из городского бюджета на демонтаж не является самым важным вопросом сегодня, поскольку город, прежде всего, направляет финансы на помощь ВСУ.

Напомним, экспертная комиссия Минкульта лишила бывшую Арку дружбы народов статуса памятки и заявила, что она может быть демонтирована.

А директор департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева заявила, что части монумента образуют подпорную стену, чтобы предотвратить оползень, поэтому демонтаж опасен.

Киев
снос
КГГА
достопримечательности

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