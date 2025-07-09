Киев переплатил 4,8 млн грн за генераторы

Следователи документируют факты преступления. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева объявили подозрение директору одного из департаментов КГГА в служебной халатности, в результате которой из городского бюджета было переплачено более 4,8 млн гривен при закупке дизельных генераторов в 2023 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Следствие установило, что в период с января по апрель 2023 года департамент осуществил оптовую закупку генераторов, однако не проверил рыночные цены. Таким образом подчиненные руководителя, которые были ответственными за организацию закупки, направили ценовые запросы только трем компаниям, несмотря на наличие значительно более выгодных предложений от других поставщиков.

Так, согласно материалам следствия, отдельные генераторы были приобретены по цене более 390 тысяч гривен за единицу, тогда как на рынке их стоимость составляла около 320 тысяч. Другую партию закупили по почти 90 тысяч гривен за штуку, хотя аналогичные генераторы можно было приобрести дешевле - за 76 тысяч.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, такие действия нанесли столице ущерб на сумму более 4,8 миллиона гривен.

Подозрение должностному лицу было вручено в соответствии со ст. 135 УПК Украины, а его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Кроме того, прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Напомним, недавно Киевская городская прокуратура направила в суд дело в отношении должностных лиц "Киевзеленстроя", которые устроили коррупционную сделку с "откатами" за работу.

Несколько недель назад в Киеве разоблачили, как начальник ГП "Украинский государственный центр радиочастот" переплатил по 10 тысяч гривен за каждый приобретенный принтер.