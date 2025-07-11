Разрушение тоннеля метро в Киеве — в КГГА скрывали ситуацию

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Чиновники КГГА, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Киевский метрополитен" знали о разрушении тоннеля метро между "Демеевской" и "Лыбедской", но скрывали это. Сейчас ведется следствие.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 11 июля и опубликовал доказательства.

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Разрушение тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской"

"Вчера много писали об уголовном производстве в отношении должностного лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации", — рассказал Кравченко.

Он опубликовал видео, которое содержит доказательства о том, что вышеупомянутые чиновники знали о разрушении тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской", но все тщательно скрывали.

Так, в видео есть запись разговора между уже бывшим начальником КП "Киевский метрополитен" и главным инженером, который сейчас является подозреваемым в служебной халатности. Инженер рассказывает о реальном состоянии тоннеля, подтопления и свежие трещины и они вместе думают, как это сохранить в тайне.

Для этого должностные лица КП "Киевский метрополитен" привлекали "экспертов", чтобы получить нужные результаты, которые скрыли бы аварийное состояние тоннеля. Так они пытались получить публичную поддержку этих специалистов, которые в СМИ будут рассказывать о том, что ситуация якобы стабильная.

Кравченко отметил, что точка в этой истории не поставлена и сейчас идет следствие.

Напомним, 10 июля должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении. Его служебная халатность привела к разрушению тоннеля в метро.

Также мы писали, что несколько дней назад на Prozorro появился тендер на капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки". На это планируют потратить 655 миллионов гривен.