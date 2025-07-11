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Главная Киев В КГГА знали о разрушении метро — Кравченко сделал заявление

В КГГА знали о разрушении метро — Кравченко сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:08
Разрушение тоннеля метро в Киеве — в КГГА скрывали ситуацию
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Фото: Facebook

Чиновники КГГА, Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Киевский метрополитен" знали о разрушении тоннеля метро между "Демеевской" и "Лыбедской", но скрывали это. Сейчас ведется следствие.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко 11 июля и опубликовал доказательства.

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Разрушение тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской"

"Вчера много писали об уголовном производстве в отношении должностного лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники все прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не делали для исправления ситуации", — рассказал Кравченко.

Он опубликовал видео, которое содержит доказательства о том, что вышеупомянутые чиновники знали о разрушении тоннеля между "Демеевской" и "Лыбедской", но все тщательно скрывали.

Так, в видео есть запись разговора между уже бывшим начальником КП "Киевский метрополитен" и главным инженером, который сейчас является подозреваемым в служебной халатности. Инженер рассказывает о реальном состоянии тоннеля, подтопления и свежие трещины и они вместе думают, как это сохранить в тайне.

Для этого должностные лица КП "Киевский метрополитен" привлекали "экспертов", чтобы получить нужные результаты, которые скрыли бы аварийное состояние тоннеля. Так они пытались получить публичную поддержку этих специалистов, которые в СМИ будут рассказывать о том, что ситуация якобы стабильная.

Кравченко отметил, что точка в этой истории не поставлена и сейчас идет следствие.

Напомним, 10 июля должностному лицу Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении. Его служебная халатность привела к разрушению тоннеля в метро.

Также мы писали, что несколько дней назад на Prozorro появился тендер на капитальный ремонт моста возле метро "Осокорки". На это планируют потратить 655 миллионов гривен.

Киев ремонт коррупция метро КГГА Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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