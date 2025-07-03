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Главная Киев В КГВА на фоне атаки РФ сделали предупреждение мотоциклистам

В КГВА на фоне атаки РФ сделали предупреждение мотоциклистам

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 23:34
Обстрел Киева 3 июля — Ткаченко сделал предупреждение мотоциклистам и водителям авто
Мотоциклист едет между полосами. Фото: motorbiscuit.com

В Киеве весь вечер, 3 июля, продолжается воздушная тревога. Одновременно с дронами в столице ездят гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом.

Из-за этого в своем Telegram к ним обратился начальник КГВА Тимур Ткаченко, который сделал предупреждение об усилении контроля.

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"Вместе с этим (атакой дронов. — Ред.), столицу снова терроризируют те же гонщики на мотоциклах и авто с громким выхлопом. До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом", — пишет Ткаченко.

Он добавил, что в связи с этим будут соответствующие методы борьбы. В частности, произойдет усиление контроля и ускорение поиска решения "этой проблемы на других уровнях".

Напомним, что после объявления тревоги в Киеве, в столице через некоторое время были слышны взрывы. В частности, работали силы ПВО.

Также мы писали, что на открытой территории в Соломенском районе было зафиксировано падение обломков. Обошлось без последствий.

Киев авто дрон Шахид-136 война в Украине мотоцикл Тимур Ткаченко
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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