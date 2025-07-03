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Головна Київ У КМВА на тлі атаки РФ зробили попередження мотоциклістам

У КМВА на тлі атаки РФ зробили попередження мотоциклістам

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 23:34
Обстріл Києва 3 липня — Ткаченко зробив попередження мотоциклістам та водіям авто
Мотоцикліст їде між смугами. Фото: motorbiscuit.com

У Києві весь вечір, 3 липня, продовжується повітряна тривога. Одночасно із дронами в столиці їздять гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом.

Через це у своєму Telegram до них звернувся начальник КМВА Тимур Ткаченко, який зробив попередження про посилення контролю.

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"Разом з цим (атакою дронів. — Ред.), столицю знову тероризують ті самі гонщики на мотоциклах та авто з гучним вихлопом. До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч", — пише Ткаченко.

Він додав, що у зв'язку з цим будуть відповідні методи боротьби. Зокрема, відбудеться посилення контролю та прискорення пошуку розв'язання "цієї проблеми на інших рівнях".

Нагадаємо, що після оголошення тривоги у Києві, в столиці через деякий час було чути вибухи. Зокрема, працювали сили ППО.

Також ми писали, що на відкритій території в Солом'янському районі було зафіксовано падіння уламків. Обійшлося без наслідків.

Київ авто дрон Шахід-136 війна в Україні мотоцикл Тимур Ткаченко
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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