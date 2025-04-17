В Киеве состоится заседание рабочей группы КГВА "Прозрачность и подотчетность" - пригласили Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В четверг, 17 апреля, в Киевской городской военной администрации (КГВА) состоится заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность". Во время встречи заслушают доклад руководителя Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве относительно масштабных случаев неэффективного использования бюджетных средств.

Об этом сообщил Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Facebook.

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Нарушения в закупках

Ткаченко отметил, что участие в заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" примут представители правоохранительных органов и распорядители бюджетных средств, которые должны предоставить объяснения относительно системных нарушений.

"Меня, как и киевлян, интересует ответ на вопрос почему нарушения не устраняются? Почему системно нарушаются процедуры закупок? Как я предварительно анонсировал, также приглашаю мэра Виталия Кличко. Господин городской голова, это о проблемах в нашей общине. Не игнорируйте!", — говорится в сообщении.

Глава КГВА добавил, что с 2024 года специалисты БЭБ предоставили 115 рекомендаций по выявленным нарушениям в сфере публичных закупок.

"БЭБ осуществляет мониторинг публичных закупок. Есть много замечаний по процедурам проведения торгов. Специалисты Бюро отмечают, что с 2024 года предоставили 115 рекомендаций по выявленным нарушениям, из которых выполнены только 17%", — подытожил Ткаченко.

Сообщение Ткаченко в Facebook

Ранее на заседании Киевсовета депутат и военнослужащая Алина Михайлова спросила городского голову Виталия Кличко о том, почему не увольняют коррупционеров.

А депутат Ксения Семенова раскритиковала мэра столицы Виталия Кличко за неправильное проведение заседания Киевсовета.