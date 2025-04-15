Засідання Київради 15 квітня — депутати розкритикували Кличка

Віталій Кличко на засідання Київради. Фото: скриншот з відео

Під час засідання Київради 15 квітня депутатка Ксенія Семенова розкритикувала мера столиці Віталія Кличка за неправильне проведення процесу. За її словами, він діяв не по регламенту.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Семенова вказала на низку помилок Кличка, який зараз проводить засідання замість секретаря міськради. Вона наголосила, що міський голова діє не за регламентом та порадила йому взяти кількахвилинну перерву, аби з ним ознайомитись.

Натомість у відповідь міський голова запевнив, що виправиться та попросив вибачення.

"Дякую за ваше зауваження. Вибачте, можливо, за деякі незручності. Обіцяю вам, пані Семенова, що найближчим часом буде все "відшліфовано"", — сказав Кличко.

Зазначимо, що мер столиці 15 квітня вже втретє проводить засідання Київради. На двох попередніх сесіях 3 та 8 квітня, теж головував він.

Нагадаємо, тиждень тому Володимира Бондаренка звільнили з посади секретаря Київради.

Також раніше Семенова висловилась про скасування рішень щодо земельних схем. Вона вважає, що так замітають сліди.