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У КМВА обговорять порушення в закупівлях — запросили Кличка

17 квітня 2025 10:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
У Києві відбудеться засідання робочої групи КМВА “Прозорість і підзвітність” — запросили Кличка
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 17 квітня, в Київській міській військовій адміністрації (КМВА) відбудеться засідання робочої групи "Прозорість і підзвітність". Під час зустрічі заслухають доповідь керівника Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві щодо масштабних випадків неефективного використання бюджетних коштів.

Про це повідомив Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Facebook.

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Порушення у закупівлях

Ткаченко зазначив, що участь у засіданні  робочої групи "Прозорість і підзвітність" візьмуть представники правоохоронних органів і розпорядники бюджетних коштів, які мають надати пояснення щодо системних порушень.

"Мене, як і киян, цікавить відповідь на питання чому порушення не усуваються? Чому системно порушуються процедури закупівель? Як я попередньо анонсував, також запрошую мера Віталія Кличка. Пане міський голово, це про проблеми у нашій громаді. Не ігноруйте!", — йдеться у повідомленні.

Очільник КМВА додав, що з 2024 року фахівці БЕБ надали 115 рекомендацій щодо виявлених порушень у сфері публічних закупівель. 

"БЕБ здійснює моніторинг публічних закупівель. Є багато зауважень щодо процедур проведення торгів. Спеціалісти Бюро зазначають, що з 2024 року надали 115 рекомендацій щодо виявлених порушень, з яких виконані лише 17%", — підсумував Ткаченко.

Ткаченко Кличко БЕБ КМВА
Повідомлення Ткаченка у Facebook

Раніше на засіданні Київради депутатка та військовослужбовиця Аліна Михайлова запитала міського голову Віталія Кличка про те, чому не звільняють корупціонерів.

А депутатка Ксенія Семенова розкритикувала мера столиці Віталія Кличка за неправильне проведення засідання Київради.

Віталій Кличко Київ корупція КМДА Тимур Ткаченко КМВА
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