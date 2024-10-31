Атака на Киев 31 октября – какие последствия падения обломков российского БпЛА

В КМВА обнародовали последствия ночной атаки на столицу — фото
В ночь на 31 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Падение обломков дрона было зафиксировано в Подольском районе столицы.
Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram в четверг, 31 октября.
Последствия атаки на Киев 31 октября
В результате падения обломков в Подольском районе Киева возник пожар на открытой местности площадью 50 квадратных метров. Отмечается, что возгорание быстро ликвидировали.
Кроме того, после попадания обломков в двух жилых домах и в административном здании были повреждены окна.
В городской администрации также сообщали о повреждении высоковольтной линии электропередач.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, начальник КМВА Сергей Попко заявил, что этой ночью была 20-я воздушная атака российских сил на Киев за октябрь. Силами ПВО были обезврежены все цели, представляющие угрозу столице.
Ранее мы писали о том, что в Харькове идет разбор завалов после российских обстрелов 30 октября. Враг попал по многоэтажке в Салтовском районе — погибли три человека, еще 35 получили ранения.
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