Атака на Киев 31 октября – какие последствия падения обломков российского БпЛА

Результаты ночной атаки на Киев 31 октября. Фото: КМВА

В ночь на 31 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Падение обломков дрона было зафиксировано в Подольском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram в четверг, 31 октября.

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В результате падения обломков в Подольском районе Киева возник пожар на открытой местности площадью 50 квадратных метров. Отмечается, что возгорание быстро ликвидировали.

Последствия падения обломков в Киеве. Фото: КМВА

Кроме того, после попадания обломков в двух жилых домах и в административном здании были повреждены окна.

Окно админздания после падения обломков. Фото: КМВА

Разбитые окна в жилом доме. Фото: КМВА

Разбито окно после падения обломков русского БПЛА. Фото: КМВА

В городской администрации также сообщали о повреждении высоковольтной линии электропередач.

Повреждена высоковольтная линия электропередач. Фото: КМВА

Линия электропередач, обрушившаяся на дорожную часть. Фото: КМВА

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, начальник КМВА Сергей Попко заявил, что этой ночью была 20-я воздушная атака российских сил на Киев за октябрь. Силами ПВО были обезврежены все цели, представляющие угрозу столице.

Ранее мы писали о том, что в Харькове идет разбор завалов после российских обстрелов 30 октября. Враг попал по многоэтажке в Салтовском районе — погибли три человека, еще 35 получили ранения.