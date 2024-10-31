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В КМВА обнародовали последствия ночной атаки на столицу — фото

31 октября 2024 12:44
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Киев 31 октября – какие последствия падения обломков российского БпЛА
Результаты ночной атаки на Киев 31 октября. Фото: КМВА
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В ночь на 31 октября российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Падение обломков дрона было зафиксировано в Подольском районе столицы.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram в четверг, 31 октября.

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Последствия атаки на Киев 31 октября

В результате падения обломков в Подольском районе Киева возник пожар на открытой местности площадью 50 квадратных метров. Отмечается, что возгорание быстро ликвидировали.

атака на Киев 31 октября
Последствия падения обломков в Киеве. Фото: КМВА

Кроме того, после попадания обломков в двух жилых домах и в административном здании были повреждены окна.

разбитое окно
Окно админздания после падения обломков. Фото: КМВА
удар по Киеву 31 октября
Разбитые окна в жилом доме. Фото: КМВА
Атака на Подольский район Киева
Разбито окно после падения обломков русского БПЛА. Фото: КМВА

В городской администрации также сообщали о повреждении высоковольтной линии электропередач.

разрушена электросеть
Повреждена высоковольтная линия электропередач. Фото: КМВА
линия электропередач
Линия электропередач, обрушившаяся на дорожную часть. Фото: КМВА

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, начальник КМВА Сергей Попко заявил, что этой ночью была 20-я воздушная атака российских сил на Киев за октябрь. Силами ПВО были обезврежены все цели, представляющие угрозу столице.

Ранее мы писали о том, что в Харькове идет разбор завалов после российских обстрелов 30 октября. Враг попал по многоэтажке в Салтовском районе — погибли три человека, еще 35 получили ранения.

Киев война в Украине беспилотники дроны КГГА атака

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