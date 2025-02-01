Какие районы Киеве обстреливали чаще всего - данные КГВА за январь

Спасатели на месте атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киеве в течение января 60 раз звучала воздушная тревога. В то же время за прошлый месяц враг атаковал город 14 раз.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"Последняя ночь в очередной раз подтвердила: Россия продолжает свой циничный террор против Украины, и столица не является исключением. Киев остается под прицелом вражеских атак", — отметил Ткаченко.

Он отметил, что в январе воздушную тревогу объявляли 60 раз — это более 60 часов опасности для жителей города. В течение месяца на столицу было совершено 13 атак дронами-камикадзе и один ракетный удар.

К сожалению, в результате обстрелов погибли пять человек и еще семь получили ранения. Также из-за ударов была разрушена инфраструктура во всех районах города:

Дарницкий — три раза;

Голосеевский, Деснянский, Печерский, Соломенский — по два раза;

Днепровский, Святошинский, Шевченковский — по одному разу.

Глава КГВА поблагодарил военных, которые защищают небо над Киевом и всем службам и коммунальщикам, которые ликвидируют последствия обстрелов.

Кроме атак россияне пытаются дестабилизировать город другими методами: только в январе было 940 сообщений о заминировании, из которых 785 — за один день. Таким образом враг хочет посеять панику среди населения и парализовать город.

Скриншот поста Ткаченко

Напомним, этой ночью в Киеве и области были слышны взрывы. Враг атаковал регион дронами-камикадзе.

Одной из самых мощных атак на столицу в 2025 году стал баллистический удар РФ 18 января. Тогда больше всего пострадал район вблизи станции метро "Лукьяновская".