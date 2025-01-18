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У ДСНС показали наслідки удару росіян по Києву — фото

18 січня 2025 20:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Росіяни завдали удару по Києву 18 січня — ДСНС показали наслідки
Пожежне авто біля пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Києва
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Шевченківському районі Києва співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу. Внаслідок ворожого удару три людини загинули, що троє зазнали поранень.

Про це повідомили в ДСНС України у суботу, 18 січня.

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Наслідки ворожого удару по Києву

Російські загарбники завдали удару по Києву сьогодні вранці. Унаслідок завданого ворогом удару загинули три людини. Ще троє осіб зазнали поранень.

Внаслідок цієї події пошкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська". Наразі, попри навдано шкоду, вона відновила роботу.

"Дякуємо нашим надзвичайникам, а також всім службам міста, які злагоджено та швидко усунули наслідки удару ворога", — говориться у повідомленні.

Також співробітники ДСНС висловили подяку волонтерам, які підкріплювали їх сили їжею та чаєм, а також підтримували і надихали.

наслідки обстрілу
Рятувальник біля пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Києва
рятувальники на місці події
Співробітники несуть драбину. Фото: ДСНС Києва
авто рятвальників
Пожежне авто. Фото: ДСНС Києва
роздача їжі
Рятувальникам роздають їжу. Фото: ДСНС Києва
вирва
Вирва, утворена внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС Києва
рятувальники
Рятувальник біля пожежної машини. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Києву та Запоріжжю. 

Нагадуємо, що унаслідок ранкової ракетної атаки на Київ було пошкоджено водопровідну магістраль у Шевченківському районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місце інциденту виїхали ремонтні бригади.

МВС Київ ДСНС обстріли жертви

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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