Росіяни завдали удару по Києву 18 січня — ДСНС показали наслідки

Пожежне авто біля пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі Києва співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу. Внаслідок ворожого удару три людини загинули, що троє зазнали поранень.

Про це повідомили в ДСНС України у суботу, 18 січня.

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Наслідки ворожого удару по Києву

Російські загарбники завдали удару по Києву сьогодні вранці. Унаслідок завданого ворогом удару загинули три людини. Ще троє осіб зазнали поранень.

Внаслідок цієї події пошкоджень зазнала станція метро "Лук'янівська". Наразі, попри навдано шкоду, вона відновила роботу.

"Дякуємо нашим надзвичайникам, а також всім службам міста, які злагоджено та швидко усунули наслідки удару ворога", — говориться у повідомленні.

Також співробітники ДСНС висловили подяку волонтерам, які підкріплювали їх сили їжею та чаєм, а також підтримували і надихали.

Рятувальник біля пошкодженої будівлі. Фото: ДСНС Києва

Співробітники несуть драбину. Фото: ДСНС Києва

Пожежне авто. Фото: ДСНС Києва

Рятувальникам роздають їжу. Фото: ДСНС Києва

Вирва, утворена внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС Києва

Рятувальник біля пожежної машини. Фото: ДСНС Києва

Сьогодні ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Києву та Запоріжжю.

Нагадуємо, що унаслідок ранкової ракетної атаки на Київ було пошкоджено водопровідну магістраль у Шевченківському районі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місце інциденту виїхали ремонтні бригади.