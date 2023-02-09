Взрыв в Дарницком районе столицы — кадры с места происшествия

В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода
В Дарницком районе столицы продолжаются спасательно-поисковые работы. Под завалами все еще находятся люди.
Кадры с места взрыва показали в Киевской городской военной администрации.
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Что известно
Как отмечает столичный городской голова Виталий Кличко, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе погибли два человека, еще четверых удалось спасти.
"Сейчас разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками разрушенного здания", — рассказал мэр Киева.
Известно, что в результате взрыва разрушено одноэтажное здание складского помещения. В результате возник пожар на площади около 500 кв.м.
Так, по предварительной информации, причиной взрыва стал газовый баллон. На месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним, недавно мы писали, что в Украинке Киевской области произошел масштабный пожар в многоэтажке.
В результате пожара уничтожены четыре балкона и две комнаты в двух квартирах на шестом и седьмом этажах. Кроме того, повреждены четыре балкона на восьмом и девятом этажах. К счастью, жертв нет.
Вечером 4 февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Одессе по улице Обрывистой, что в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.