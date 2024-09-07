КГВА не исключает Верховную Раду из списка целей российских оккупантов

Здание Верховной Рады. Фото: "Украинская Правда"

В Киевской городской военной администрации не исключают, что россияне преследовали цель атаковать ударными дронами Верховную Раду Украины ночью 7 сентября. Возле правительственного здания были обнаружены обломки "шахедов".

Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона.

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По словам спикера КГВА, российские оккупанты постоянно меняют траектории и маршруты ударных дронов во время атак на Украину. Так, по словам Михаила Шаманова, военные РФ пытаются обойти противовоздушную оборону Украины.

В КГВА считают, что целью атаки дронов ночью 7 сентября могло быть здание парламента в центре столицы.

"Была ли целью действительно Верховная Рада? К счастью, мы не узнали. Потому что все беспилотники были сбиты. Но россияне всегда говорят, что будут бить по "центрам принятия решений", а так или иначе ВР — это законодательный орган. Не исключено. Это правительственный квартал, на который, скорее всего, и были нацелены эти дроны", — отметил Шаманов.

Напомним, во время сегодняшней ночной атаки на Киев силы противовоздушной обороны сбили все враждебные цели. Общее количество целей, которые хотели обстрелять Украину, достигло 67 беспилотников.

В КГВА сообщали, что в Киеве после атаки ударных БПЛА зафиксировали падение обломков на территории жилого дома. Также остатки "Шахеда" упали на территории дошкольного учреждения.