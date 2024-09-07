КМВА не виключає Верховну Раду зі списку цілей російських окупантів

Будівля Верховної Ради. Фото: "Українська Правда"

У Київській міській військовій адміністрації не виключають, що росіяни мали на меті атакувати ударними дронами Верховну Раду України вночі 7 вересня. Адже біля урядової будівлі було знайдено уламки "шахедів".

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов в ефірі телемарафону.

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За словами речника КМВА, російські окупанти постійно змінюють траєкторії та маршрути ударних дронів під час атак на Україну. Так, за словами Михайла Шаманова, військові РФ намагаються обійти протиповітряну оборону України.

У КМВА вважають, ціллю атаки дронів вночі 7 вересня могла бути будівля парламенту у центрі столиці.

"Чи була ціллю насправді Верховна Рада? На щастя, ми не дізналися. Бо всі безпілотники були збиті. Але росіяни завжди кажуть, що будуть бити по "центрах прийняття рішень", а так чи інакше ВР — це законодавчий орган. Не виключено. Це урядовий квартал, на який, скоріш за все, і були націлені ці дрони", — зазначив Шаманов.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої нічної атаки на Київ сили протиповітряної оборони збили всі ворожі цілі. Загальна кількість цілей, які хотіли обстріляти Україну, досягла 67 безпілотників.

У КМВА повідомляли, що у Києві після атаки ударних БпЛА зафіксували падіння уламків на території житлового будинку. Також залишки "Шахеда" впали на території дошкільного закладу.