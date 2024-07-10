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В КГВА проинформировали о восстановлении поврежденных объектов в результате ракетных ударов

10 июля 2024 12:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Восстановление Киева после ракетных ударов 8 июля
Место удара ракеты. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ходе российских ракетных ударов по Киеву в понедельник, 8 июля, было повреждено 129 зданий города. В настоящее время уже были приняты решения по поводу первых этапов восстановления.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"В результате ракетного удара врага 8 июля по Киеву в столице было повреждено в общей сложности 129 зданий всех форм собственности. Все без исключения объекты зафиксированы", — говорится в сообщении.

Сразу после атак соответствующие структурные подразделения начали системную работу по обследованию, изучению и обобщению информации по каждому поврежденному зданию в столице.

Уже принято решение относительно первых этапов восстановления: места общего пользования в многоквартирных домах будут отремонтированы на средства города, а квартиры и частные дома — в рамках государственной программы есть Восстановление.

"О многоэтажке на улице Сальского, где российская ракета разрушила целый подъезд — специальная комиссия должна завершить свою работу по обследованию здания", — уточнили в КГВА.

Позже на основании выводов специалистов уже будет приниматься решение — отстраивать ли разрушенные части или дом не подлежит ремонту.

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Скриншот поста КГВА

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

На этот террористический акт России отреагировал представитель МИД Китая Линь Цзянь. По его словам, обе стороны должны "быть сдержанными" и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

Киев ракеты восстановление война в Украине ракетный удар

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