Відновлення Києва після ракетних ударів 8 липня

Місце удару ракети. Фото: Новини.LIVE

Під час російських ракетних ударів по Києву у понеділок, 8 липня, було пошкоджено 129 будівель міста. Наразі вже були ухвалені рішення щодо перших етапів відновлення.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Внаслідок ракетного удару ворога 8 липня по Києву у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Всі без виключення об’єкти зафіксовані", — йдеться у повідомленні.

Відразу після атак відповідні структурні підрозділи розпочали системну роботу щодо обстеження, вивчення та узагальнення інформації стосовно кожної пошкодженої будівлі в столиці.

Наразі вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення: місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані коштом міста, а квартири й приватні будинки — в рамках державної програми єВідновлення.

"Щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд – спеціальна комісія має завершити свою роботу з обстеження будівлі", — уточнили в КМВА.

Пізніше на підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення — чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.

Скриншот допису КМВА

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.

На цей терористичний акт Росії відреагував речник МЗС Китаю Лінь Цзянь. За його словами, обидві сторони мають "бути стриманими" та уникати дій, які можуть призвести до ескалації.