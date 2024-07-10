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У КМВА проінформували щодо відновлення пошкоджених об'єктів внаслідок ракетних ударів

10 липня 2024 12:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Відновлення Києва після ракетних ударів 8 липня
Місце удару ракети. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під час російських ракетних ударів по Києву у понеділок, 8 липня, було пошкоджено 129 будівель міста. Наразі вже були ухвалені рішення щодо перших етапів відновлення.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Внаслідок ракетного удару ворога 8 липня по Києву у столиці було пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Всі без виключення об’єкти зафіксовані", — йдеться у повідомленні.

Відразу після атак відповідні структурні підрозділи розпочали системну роботу щодо обстеження, вивчення та узагальнення інформації стосовно кожної пошкодженої будівлі в столиці.

Наразі вже прийнято рішення щодо перших етапів відновлення: місця загального користування у багатоквартирних будинках будуть відремонтовані коштом міста, а квартири й приватні будинки — в рамках державної програми єВідновлення. 

"Щодо багатоповерхівки на вулиці Сальського, де російська ракета зруйнувала цілий під’їзд – спеціальна комісія має завершити свою роботу з обстеження будівлі", — уточнили в КМВА.

Пізніше на підставі висновків спеціалістів вже буде прийматися рішення — чи відбудовувати зруйновані частини, чи будинок не підлягає ремонту.

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Скриншот допису КМВА

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Київ ракети відновлення війна в Україні ракетний удар

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