Обстріл Києва ракетами 8 липня - рятувальники завершили розбір завалів

Розбір завалів. Фото: ДСНС

На місцях влучань російських ракет у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Відомо, що внаслідок обстрілу у столиці загинули 33 людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус "країни-терориста", — йдеться у повідомленні.

Люди біля місця влучання. Фото: ДСНС

Розбір завалів. Фото: ДСНС

Так, рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали на місцях влучань, аби врятувати кожне життя.

Розбір завалів. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в Києві загинуло 33 людини, з них п'ятеро — діти. Відомо про 121 постраждалого, з яких 10 дітей та 11 осіб врятовано.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.