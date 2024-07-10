Обстріл Києва ракетами 8 липня - рятувальники завершили розбір завалів

У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань
На місцях влучань російських ракет у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Відомо, що внаслідок обстрілу у столиці загинули 33 людини.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.
Ракетна атака на Київ 8 липня
"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус "країни-терориста", — йдеться у повідомленні.
Так, рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали на місцях влучань, аби врятувати кожне життя.
У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в Києві загинуло 33 людини, з них п'ятеро — діти. Відомо про 121 постраждалого, з яких 10 дітей та 11 осіб врятовано.
Нагадаємо, моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.
А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.
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