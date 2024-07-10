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У Києві ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань

10 липня 2024 08:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Обстріл Києва ракетами 8 липня - рятувальники завершили розбір завалів
Розбір завалів. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На місцях влучань російських ракет у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. Відомо, що внаслідок обстрілу у столиці загинули 33 людини.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус "країни-терориста", — йдеться у повідомленні.

удар по Києву 8 липня - що відомо
Люди біля місця влучання. Фото: ДСНС
Ракетна атака на Київ 8 липня - розбір завалів завершено
Розбір завалів. Фото: ДСНС

Так, рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали на місцях влучань, аби врятувати кожне життя.

рятувальники завершили роботи на місцях влучань у Києві 8 липня
Розбір завалів. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в Києві загинуло 33 людини, з них п'ятеро — діти. Відомо про 121 постраждалого, з яких 10 дітей та 11 осіб врятовано.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. 

Київ ДСНС рятувальники ракети війна в Україні Охматдит ракетний удар

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