В КГВА рассказали, изменится ли комендантский час в Киеве
Киевляне подписали петицию о снижении продолжительности комендантского часа в столице, чтобы люди могли добраться домой после работы. Петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Ее автор предложил сократить комендантский час с 23:00 до 5:00 до 0:00 до 5:00 и увеличить движение общественного транспорта в городе.
Об этом пишет ТСН.
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Комендантский час в Киеве
В Киевской городской военной администрации заявили, что комендантский час является неотъемлемым элементом мероприятий по обеспечению безопасности жителей столицы. Продолжительность комендантского часа сейчас составляет с 23:00 до 5:00, и его продолжительность пересматривается регулярно.
КМВА заявляет, что решение о сокращении продолжительности комендантского часа будет принято только после получения оснований для этого, включая гарантии сохранности населения, возможность делать оборонные мероприятия и боевые задачи. КМВА напоминает, что во время комендантского часа запрещено находиться на улицах и других общественных местах, а также перемещаться по городу на транспорте или пешком.
Начальник КМВА Сергей Попко подчеркивает, что война не закончилась, и угрозы для столицы и ее жителей по-прежнему существуют. Он отмечает, что если для обеспечения безопасности жителей необходимо придерживаться определенного комендантского часа, то КМВА будет это делать. Он также выражает благодарность структурам, силам и ведомствам, которые ежедневно работают для обеспечения безопасности жителей столицы.
Напомним, недавно стало известно, что в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Сменить старые пропуски можно с 1 февраля по 15 февраля.
Обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.
Также раньше киевляне просили отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило гражданам без проблем добраться домой или гости. Однако просьбы жителей столицы не удовлетворили.