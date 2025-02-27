Почему воздушные тревоги в Киеве стали более длительными — ответ КГВА

Спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев. Фото: скриншот видео

Воздушные тревоги в Киеве сейчас иногда продолжаются в течение всей ночи, до 05:00–06:00. Причиной таких длительных тревог является то, что враг не только атакует Украину ударными беспилотниками, но и пытается истощить ПВО.

Об этом в эфире Вечір.LIVE с Юлией Литвиненко заявил спикер Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев.

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По словам эксперта, враг использует дроны не только для повреждения объектов инфраструктуры, но и как моральное давление на граждан Украины. Россияне запускают беспилотники большими волнами, кроме дронов с боевыми частями, используют так называемые болванки, целью которых является перенагрузка украинской системы ПВО, чтобы та уничтожила часть болванок.

Также Иевлев отметил, что мнение о том, что дроновые атаки менее опасны, чем ракетные, является ошибочным. Уничтожить беспилотник без последствий невозможно: от падения обломков как минимум возникают пожары. Кроме того, БпЛА могут падать на крыши зданий.

"Я не пренебрегал бы ни дроновыми тревогами, ни сигналами о тревоге из-за ракетной опасности... Если вы хотите сохранить свою жизнь, не пренебрегайте безопасностью и переходите в укрытие", — подчеркнул представитель Киевской ОВА.

Напомним, Евгений Иевлев заявил, что в Киеве нет ни одного безопасного района. Целью врага является вся столица, поэтому обломки дронов и ракет могут падать в любой части города.

Также мы сообщали, что в Киеве пока нет сертифицированных сооружений, которые можно было бы установить на остановках как хранилища. В КГВА заявили: как только появится возможность установить такое укрытие, власти будут ходатайствовать о выделении средств на эти работы.