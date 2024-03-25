В КГВА рассказали детали ракетного удара по Киеву

Правоохранители на месте падения обломков. Фото: Нацполиция

Российские войска в понедельник, 25 марта, совершили атаку на Киев. Враг обстрелял столицу с помощью баллистических ракет из Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.

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"Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО!" — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что тип оружия устанавливается.

Известно, что в результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание.

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. А в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

Из-за российского обстрела в столице есть пострадавшие, уточняется информация об их количестве.

Из-за российского обстрела в столице известно уже о четырех

пострадавших, из них один ребенок. Данные могут обновляться.

Скриншот поста КГВА

Скриншот поста КГВА

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Она была связана с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших.