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В КГВА рассказали детали ракетного удара по Киеву

25 марта 2024 11:48
обновлено: 11:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В КГВА рассказали детали ракетного удара по Киеву
Правоохранители на месте падения обломков. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в понедельник, 25 марта, совершили атаку на Киев. Враг обстрелял столицу с помощью баллистических ракет из Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.

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"Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО!" — говорится в сообщении.

В КГВА отметили, что тип оружия устанавливается.

Известно, что в результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание.

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. А в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

Из-за российского обстрела в столице есть пострадавшие, уточняется информация об их количестве.

Из-за российского обстрела в столице известно уже о четырех  
пострадавших, из них один ребенок. Данные могут обновляться.

КМВА о ракетном ударе по Киеву 25 марта
Скриншот поста КГВА
КМВА о обстреле 25 марта
Скриншот поста КГВА

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Она была связана с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Также мы писали, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших.

Киев
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ракетный удар

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