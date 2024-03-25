В КГВА рассказали детали ракетного удара по Киеву
Российские войска в понедельник, 25 марта, совершили атаку на Киев. Враг обстрелял столицу с помощью баллистических ракет из Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба КМВА в Telegram.
Обстрел Киева 25 марта
"Около 10:30 противник запустил две баллистические ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Обе вражеские ракеты уничтожены силами и средствами ПВО!" — говорится в сообщении.
В КГВА отметили, что тип оружия устанавливается.
Известно, что в результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание.
В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. А в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.
Из-за российского обстрела в столице есть пострадавшие, уточняется информация об их количестве.
Из-за российского обстрела в столице известно уже о четырех
пострадавших, из них один ребенок. Данные могут обновляться.
Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Она была связана с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма.
Также мы писали, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил о четырех пострадавших.
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