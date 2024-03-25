У КМВА розповіли деталі ракетного удару по Києву
Російські війська в понеділок, 25 березня, здійснили атаку на Київ. Ворог обстріляв столицю за допомогою балістичних ракет з Криму.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Обстріл Києва 25 березня
"Близько 10.30 противник запустив дві балістичні ракети з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ворожі ракети знищені силами та засобами ППО!" — йдеться у повідомленні.
У КМВА зазначили, що тип зброї наразі встановлюється.
Відомо, що внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю.
Водночас у Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. А в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків.
Через російський обстріл в столиці відомо вже про чотирьох
потерпілих, з них одна дитина. Дані можуть оновлюватися.
Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму.
Також ми писали, що мер столиці Віталій Кличко повідомив про чотирьох постраждалих.
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