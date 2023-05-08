В КМВА рассказали о последствиях ночной атаки россиян на Киев
Сегодняшняя ночь для киевлян оказалась бессонной из-за воздушных тревог и атаки российскими БпЛА на столицу. Обломки сбитых дронов попали в жилые дома и травмировали пять человек.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Последствия воздушной атаки РФ
В результате ночной атаки БпЛА на Киев травмированы 5 человек, есть значительные повреждения зданий и автомобилей, говорят в КМВА.
В Святошинском районе столицы:
- вероятно, из-за падения обломков повреждено 7 авто и еще 1 авто горело;
- зафиксировано падение обломков на жилой дом, повреждены окна, фасады;
- есть падение обломков на проезжую часть;
- травмированы 5 человек, им оказана медицинская помощь.
В Соломенском районе:
- поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания);
- на стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.
Кроме этого, Сергей Попко добавляет, что вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован. Более подробная информация уточняется.
Напомним, во время атаки на Киев в ночь на 8 мая обломки БпЛА попали в многоэтажку и взлетную полосу Жулян, пострадали.
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