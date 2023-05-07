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Ночью в Киеве силы ПВО уничтожили разведывательный БпЛА врага

7 мая 2023 07:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ночью в Киеве силы ПВО уничтожили разведывательный БпЛА врага
Российский БпЛА. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушать нет.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БпЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен. Предварительно, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Данные уточняются", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.

Также он в очередной раз призвал киевлян не пренебрегать сигналами воздушных тревог и беречь себя и близких.

Напомним, что на фоне недавнего роста российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.

Кроме этого, в ночь на 4 мая ВСУ заявили об успешном перехвате ракеты Х-47 "Кинжал" в воздушном пространстве над Киевом.

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сначала опроверг информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету, однако впоследствии воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью.

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