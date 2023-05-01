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В КГВА рассказали о ситуации с наводнением на территории столицы

1 мая 2023 11:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В КГВА рассказали о ситуации с наводнением на территории столицы
Подтопление в столице. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Ситуация с половодьем в Киеве стабилизировалась. Аварийных подтоплений нет, уровень воды на Днепре остается на уровне 9296 см.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Уровень воды в столице

По состоянию на 09:00 1 мая уровень воды в Днепре в районе столичного моста Метро составляет 9296 см.

Таким образом, после двух дней подъема воды сейчас ситуация стабилизировалась и осталась на той же отметке, что и в предыдущий день, отметил глава КМВА Сергей Попко.

Аварийных подтоплений в столице нет.

Где в Киеве затоплены территории

Несмотря на это, в столице до сих пор фиксируются затопления поймы слоем около 20-30 см.

Речь идет о таких территориях, как острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также о частных участках в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — подчеркнул Попко.

Напомним, что 24 апреля вода в Киеве начала отступать, падение уровня стало самым большим с начала половодья. Но специалисты отмечали, что возможна вторая волна наводнения в начале мая.

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