В КГВА рассказали о ситуации с наводнением на территории столицы

Подтопление в столице. Фото: Новини.LIVE

Ситуация с половодьем в Киеве стабилизировалась. Аварийных подтоплений нет, уровень воды на Днепре остается на уровне 9296 см.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Уровень воды в столице

По состоянию на 09:00 1 мая уровень воды в Днепре в районе столичного моста Метро составляет 9296 см.

Таким образом, после двух дней подъема воды сейчас ситуация стабилизировалась и осталась на той же отметке, что и в предыдущий день, отметил глава КМВА Сергей Попко.

Аварийных подтоплений в столице нет.

Где в Киеве затоплены территории

Несмотря на это, в столице до сих пор фиксируются затопления поймы слоем около 20-30 см.

Речь идет о таких территориях, как острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также о частных участках в районе Осокорков.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — подчеркнул Попко.

Напомним, что 24 апреля вода в Киеве начала отступать, падение уровня стало самым большим с начала половодья. Но специалисты отмечали, что возможна вторая волна наводнения в начале мая.