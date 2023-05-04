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В КГВА рассказали, что сбитые БпЛА повредили автомобили и дорожное покрытие в трех районах столицы

4 мая 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГВА рассказали, что сбитые БпЛА повредили автомобили и дорожное покрытие в трех районах столицы
Начальник КГВА Сергей Попко. Фото: facebook.com/smpopko.ksv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 4 апреля, в Киеве приземлили несколько российских БпЛА. Обломки воздушных целей повредили автомобили и дорожное покрытие в трех районах.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

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"В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие", — сообщил Попко.

Он подчеркнул, что информации о пострадавших гражданах нет. Остальное — уточняется.

Напомним, на фоне недавнего роста количества российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.

Также мы писали, что сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками. В общей сложности они применили к 24 ударным дронам Shahed-136/131.

Добавим, вчера, 3 мая, Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.

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