В КГВА рассказали, что сбитые БпЛА повредили автомобили и дорожное покрытие в трех районах столицы

Начальник КГВА Сергей Попко. Фото: facebook.com/smpopko.ksv

Сегодня ночью, 4 апреля, в Киеве приземлили несколько российских БпЛА. Обломки воздушных целей повредили автомобили и дорожное покрытие в трех районах.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Читайте также:

В каких районах столицы зафиксировали повреждения

"В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах упало около десяти обломков. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие", — сообщил Попко.

Он подчеркнул, что информации о пострадавших гражданах нет. Остальное — уточняется.

Напомним, на фоне недавнего роста количества российских обстрелов по Украине Госдепартамент предупреждает граждан США о повышенной угрозе ракетных атак. В том числе, в Киеве и Киевской области.

Также мы писали, что сегодня ночью, 4 мая, российские оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками. В общей сложности они применили к 24 ударным дронам Shahed-136/131.

Добавим, вчера, 3 мая, Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.