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В КГВА опровергли падение обломков дрона в Киеве

31 января 2025 08:57
Аркадий Пастула - Редактор
Падение обломков в Киеве 31 января — в КГВА опровергли информацию
Обломки российского дрона. Фото иллюстративное: Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад"
Аркадий Пастула - Редактор

Информация о падении обломков дрона в Оболонском районе Киева в ночь на 31 января не подтвердилась. Оказалось, что произошло короткое замыкание в кондиционере.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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"Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются", — отметил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Пресс-служба ситуационного центра заявила, что в результате короткого замыкания в кондиционере поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки.

Известно, что поврежден стеклопакет балкона. По информации КГВА, инцидент не связан с российской атакой. К счастью, люди не пострадали.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 31 января мэр Киева заявил о вероятном падении обломков сбитого дрона в Оболонском районе.

Также утром в столице раздавались взрывы. Была угроза ударного БпЛА с северо-востока.

Киев война обстрелы дроны Тимур Ткаченко
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