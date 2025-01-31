Падение обломков в Киеве 31 января — в КГВА опровергли информацию

Обломки российского дрона. Фото иллюстративное: Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад"

Информация о падении обломков дрона в Оболонском районе Киева в ночь на 31 января не подтвердилась. Оказалось, что произошло короткое замыкание в кондиционере.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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Падение обломков в Киеве 31 января

"Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются", — отметил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Пресс-служба ситуационного центра заявила, что в результате короткого замыкания в кондиционере поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки.

Известно, что поврежден стеклопакет балкона. По информации КГВА, инцидент не связан с российской атакой. К счастью, люди не пострадали.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 31 января мэр Киева заявил о вероятном падении обломков сбитого дрона в Оболонском районе.

Также утром в столице раздавались взрывы. Была угроза ударного БпЛА с северо-востока.