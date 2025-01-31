Падіння уламків у Києві 31 січня — у КМВА спростували інформацію

Уламки російського дрона. Фото ілюстративне: Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід"

Інформація про падіння уламків дрона в Оболонському районі Києва у ніч на 31 січня не підтвердилася. Виявилося, що сталося коротке замкнення в кондиціонері.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

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Падіння уламків у Києві 31 січня

"Відомості щодо падіння вночі уламків ворожого дрона на будинок в Оболонському районі не підтверджуються", — зазначив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Пресслужба ситуаційного центру заявила, що внаслідок короткого замкнення в кондиціонері пошкоджено трубопровід із фреоном, який з’єднує зовнішній та внутрішні блоки.

Відомо, що пошкоджено склопакет балкона. За інформацією КМВА, інцидент не повʼязаний з російською атакою. На щастя, люди не постраждали.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 31 січня мер Києва заявив про ймовірне падіння залишків збитого дрона в Оболонському районі.

Також зранку у столиці лунали вибухи. Була загроза ударного БпЛА з північного сходу.