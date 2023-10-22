В КГВА ответили, установят ли новогоднюю елку в столице этого года

Новогодняя елка в Киеве в 2023 году. Фото: КГВА

Много лет подряд на Софийской площади Киева устанавливают новогоднюю елку. Эту традицию сохранят даже несмотря на войну, однако при условии отсутствия форс-мажорных ситуаций.

Об этом заявил руководитель КГВА Сергей Попко для "ТСН".

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Новогодняя елка в Киеве

"Много лет подряд на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была. Несмотря на все — войну, обстрелы, отключение света. Традиции надо беречь", — подчеркнул Попко.

По его словам, традицию с установкой новогодней елки к праздникам сохранят при некоторых условиях.

"Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме", — добавил он.

Напомним, в Киеве разоблачили коррупцию с закупкой новогодней елки на вокзале. Правоохранители объявили подозрение чиновнице Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением.

Также мы писали, что Киев стал первым городом в Украине, в котором создали Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Его цель работы состоит в том, чтобы оценивать коррупционные риски в решениях городских властей и следить за эффективным использованием средств городского бюджета.