Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В КГВА ответили, установят ли новогоднюю елку в столице этого года arrow

В КГВА ответили, установят ли новогоднюю елку в столице этого года

22 октября 2023 19:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В КГВА ответили, установят ли новогоднюю елку в столице этого года
Новогодняя елка в Киеве в 2023 году. Фото: КГВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Много лет подряд на Софийской площади Киева устанавливают новогоднюю елку. Эту традицию сохранят даже несмотря на войну, однако при условии отсутствия форс-мажорных ситуаций.

Об этом заявил руководитель КГВА Сергей Попко для "ТСН".

Читайте также:

Новогодняя елка в Киеве

"Много лет подряд на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была. Несмотря на все — войну, обстрелы, отключение света. Традиции надо беречь", — подчеркнул Попко.

По его словам, традицию с установкой новогодней елки к праздникам сохранят при некоторых условиях.

"Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме", — добавил он.

Напомним, в Киеве разоблачили коррупцию с закупкой новогодней елки на вокзале. Правоохранители объявили подозрение чиновнице Укрзализныци в злоупотреблении служебным положением.

Также мы писали, что Киев стал первым городом в Украине, в котором создали Департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Его цель работы состоит в том, чтобы оценивать коррупционные риски в решениях городских властей и следить за эффективным использованием средств городского бюджета.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме