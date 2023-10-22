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У КМВА відповіли, чи встановлять новорічну ялинку в столиці цього року

22 жовтня 2023 19:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМВА відповіли, чи встановлять новорічну ялинку в столиці цього року
Новорічна ялинка у Києві 2023 року. Фото: КМВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Багато років поспіль на Софійській площі Києва встановлюють новорічну ялинку. Цю традицію збережуть навіть попри війну, однак за умови відсутності форс-мажорних ситуацій.

Про це заявив керівник КМВА Сергій Попко для "ТСН".

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"Багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була. Попри усе – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти", — наголосив Попко.

За його словами, традицію із встановленням новорічної ялинки до свят збережуть за деяких умов.

"Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити із холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими", — додав він.

Нагадаємо, у Києві викрили корупцію з закупівлею новорічної ялинки на вокзалі. Правоохоронці оголосили підозру посадовиці Укрзалізниці у зловживанні службовим становищем.

Також ми писали, що Київ став першим містом в Україні, у якому створили Департамент із питань запобігання та виявлення корупції. Його мета роботи полягає у тому, щоб оцінювати корупційні ризики у рішеннях міської влади і стежити за ефективним використанням коштів міського бюджету. 

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