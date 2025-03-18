Изменение работы транспорта в Киеве во время тревог - как будет работать метро

Спикер КГВА Евгений Иевлев. Фото: соцсети

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице меняют правила работы наземного общественного транспорта во время воздушных тревог. Теперь транспорт будет продолжать движение, но пассажиры при желании смогут выйти и пойти в укрытие.

Изменения прокомментировал представитель КГГА Евгений Иевлев в эфире День.LIVE во вторник, 18 марта.

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Работа транспорта во время тревог

По словам Иевлева, решение об остановке транспорта во время тревог не доказало своей эффективности и жаль, что его пересмотрели только сейчас.

"Могу подтвердить тот факт, что состоялся Совет обороны города, на котором большинство проголосовало за снятие запрета на движение муниципального транспорта во время воздушной тревоги", — сказал он.

Спикер подчеркнул, что это касается исключительно наземного транспорта и не имеет отношения к работе метрополитена. Она остается неизменной — пути, которые расположены на мостах, не будут использоваться во время тревог.

Напомним, согласно обновленным правилам, во время воздушной тревоги транспорт в Киеве будет останавливаться возле укрытий, расположенных на маршруте.

Ранее в КГГА долго не могли определиться, стоит ли останавливать наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги.