Зміна роботи транспорту у Києві під час тривог - як працюватиме метро

Речник КМВА Євген Ієвлєв. Фото: соцмережі

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці змінюють правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Тепер транспорт продовжуватиме рух, але пасажири за бажання зможуть вийти та піти в укриття.

Зміни прокоментував речник КМВА Євген Ієвлєв в ефірі День.LIVE у вівторок, 18 березня.

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За словами Ієвлєва, рішення про зупинку транспорту під час тривог не довело своєї ефективності та шкода, що його переглянули лише зараз.

"Можу підтвердити той факт, що відбулася Рада оборони міста, на якій більшість проголосувала за зняття заборони на рух муніципального транспорту під час повітряної тривоги", — сказав він.

Речник наголосив, що це стосується виключно наземного транспорту та не має відношення до роботи метрополітену. Вона залишається незмінною — колії, які розташовані на мостах, не будуть використовуйся під час тривог.

Нагадаємо, згідно з оновленими правилами, під час повітряної тривоги транспорт у Києві буде зупинятися біля укриттів, розташованих на маршруті.

Раніше у КМДА довго не могли визначитися, чи варто зупиняти наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги.