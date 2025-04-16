В КГВА прокомментировали инициативу увеличить полномочия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета. Фото: "Вечерний Киев".

Киевсовет инициировал расширение полномочий мэра Киева Виталия Кличко. Представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев отреагировал на это.

Соответствующую инициативу Иевлев прокомментировал в эфире "Київський час" в среду, 16 апреля.

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В Киевской городской военной администрации считают, что инициатива Киевсовета сделать мэра Кличко подписантом каждого распоряжения военной администрации — это реакция на активизацию решений, важных для жителей столицы.

Представитель КГВА Евгений Иевлев отметил, что гражданское согласие — это вопрос национальной безопасности, и работа должна продолжаться несмотря на политические споры.

"Тимур Ткаченко за три месяца реализовал много решений, на которые был запрос у киевлян, но городской совет решил, что без подписи мэра эти решения не могут быть приняты", — отметил Иевлев.

Напомним, что ранее мы информировали о том, что Киевский городской совет проголосовал за расширение полномочий Кличко. Тимур Ткаченко заявил, что таким образом хотят подавить влияние КГВА.

Впоследствии стало известно, что решение Киевсовета о расширении полномочий мэра Кличко приостановили — по этому поводу подали иск в суд.