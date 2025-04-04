Мер Києва Кличко розширює повноваження — що буде з КМВА

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Офіційний портал Києва

Останню сесію Київради, яка відбулась у четвер, 3 квітня, вже встигли охрестити такою собі спробою "мініперевороту" у столиці. Під час засідання депутати фактично проголосували за розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка та "придушення" впливу КМВА, якою зараз за призначенням глави держави керує Тимур Ткаченко.

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На засіданні сесії Київради 3 квітня було гаряче. Депутати висловили претензії меру Кличку через останні корупційні скандали, в яких, до слова, замішане його близьке оточення. Градус напруги на засіданні зростав. У столиці в цей час було оголошено повітряну тривогу, але замість того, щоб за процедурою припинити зібрання та перейти в укриття, розпочалося голосування депутатів. Саме в цей час приймають проєкт рішення про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради. 62 депутати проголосували "за".

Цей проєкт рішення ще на початку березня подав сам Кличко. Документ пропонує, аби повноваження виконавчого органу Київради, яким наразі є КМВА, впроваджувались виключно за підписом мера столиці. У пояснювальній записці до ухваленого проєкту рішення йдеться про те, що це "спрямовано на забезпечення безперервності функціонування органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану".

Пояснювальна записка до проєкту рішення. Фото: скриншот

А що ж на практиці? Фактично, депутати проголосували за підпорядкування КМВА Віталію Кличку, оскільки проєкт рішення передбачає, що тепер без підпису мера не можна видавати розпорядження.

Не найкраща передвиборча реклама

Таке рішення Київради прокоментував начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, що Кличко хоче добитись того, аби Київську міську військову адміністрацію позбавили права видавати розпорядження.

"І передає це право собі, улюбленому", — зазначає Ткаченко.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Начальник КМВА, звертаючись до мера Києва, наголосив на тому, що забрати повноваження у начальника військової адміністрації під час дії воєнного стану може "тільки той, хто його туди призначив". Тобто, таке рішення може прийняти лише Президент України.

"А не той, хто забув, що Київ — це не приватна компанія", — наголошує начальник КМВА.

Ткаченко припустив, що нинішньому меру, ймовірно, не подобається, коли хтось "справді працює на людей". Натомість посадовець навів декілька прикладів того, що вдалося зробити за ініціативи КМВА останнім часом. Йдеться про часткове розблокування роботи транспорту під час повітряних тривог, евакуацію покинутих автівок з вулиць Києва та запуск моніторингу витрат бюджету й тендерів столиці.

"Якщо так, як ви керуєте засіданнями Київради, керувати всією державою — то це, знаєте, не найкраща передвиборча реклама", — звернувся посадовець до мера Києва.

Затяжна суперечка

Ще у січні 2025 року мер Києва Віталій Кличко записав звернення до Президента України Володимира Зеленського. У відео він звинуватив начальника КМВА Тимура Ткаченка у блокуванні ключових питань. Крім того, Кличко зазначив, що начальник КМВА ніби то намагається перебрати на себе повноваження очільника столиці.

Мер висловив невдоволення роботою Ткаченка невдовзі після його призначення на посаду. Кличко наголосив, що військова адміністрація — це тимчасовий орган, який має займатися обороною й безпекою, а не "узурпацією влади".

У відповідь на це Тимур Ткаченко заявив, що військова адміністрація "буде робити для киян те, що не може зробити мерія". Він зазначив, що не схильний до влаштування політичних шоу, "як люди, які в міській владі вже десятиліття".

"Будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам", — сказав Ткаченко.

Що далі?

Депутатка Київради від "Слуги народу" Ксенія Семенова в етері Громадського радіо заявила про те, що міські обранці не знали, за що вони голосують. Вона додала, що рішення будуть оскаржувати в суді.

"Коли оголошувалося голосування за цей проєкт рішення, навіть не було зрозуміло, за що ми голосуємо. За те, щоб призупинити засідання та піти в укриття під час повітряної тривоги? За те, щоби припинити обговорення й голосувати по суті? Тобто міський голова навіть не сформував по суті, за що ми голосуємо. Ми не вважаємо, що це рішення було прийнято", — наголосила Семенова.

Депутатка також додала, що всі причетні до корупційних схем мають піти з Київради. Вона переконана, що депутати мають скласти повноваження, а працівників виконавчих органів потрібно звільнити.

Нагадаємо, сесія у четвер, 3 квітня, вперше за довгий час провів мер Віталій Кличко. Це пов'язано з тим, що секретаря Володимира Бондаренка усунули через фігурування у справі "Чисте місто".

Також ми писали про те, що на останньому засіданні Київради депутатка та військовослужбовиця Аліна Михайлова поставила міському голові Кличку питання про корупцію у столичній владі. Вона наголосила, що до цього причетні люди, яких саме мер привів до влади, відтак, і відповідальність має нести й він також.