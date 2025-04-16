У КМВА прокоментували ініціативу збільшити повноваження Кличка

Мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради. Фото: "Вечірній Київ".

Київрада ініціювала розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка. Речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв відреагував на це.

Відповідну ініціативу Ієвлєв прокоментував в ефірі "Київський час" у середу, 16 квітня.

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У Київській міській військовій адміністрації вважають, що ініціатива Київради зробити мера Кличка підписантом кожного розпорядження військової адміністрації — це реакція на активізацію рішень, важливих для мешканців столиці.

Речник КМВА Євген Ієвлєв зазначив, що громадянська злагода — це питання національної безпеки, і робота має продовжуватись попри політичні суперечки.

"Тимур Ткаченко за три місяці реалізував багато рішень, на які був запит у киян, але міська рада вирішила, що без підпису мера ці рішення не можуть бути прийняті", — зауважив Ієвлєв.

Нагадаємо, що раніше ми інформували про те, що Київська міська рада проголосувала за розширення повноважень Кличка. Тимур Ткаченко заявив, що таким чином хочуть "придушити" вплив КМВА.

Згодом стало відомо, що рішення Київради про розширення повноважень мера Кличка призупинили — щодо цього подали позов в суд.