Розширення повноважень Кличка призупинив суд — Ткаченко

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Рішення Київради про розширення повноважень міського голови Віталія Кличка призупинили. Щодо цього подали позов в суд.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у п'ятницю, 11 квітня.

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Суд призупинив рішення Київради про розширення повноважень мера Києва Віталія Кличка. Як повідомив Тимур Ткаченко, він особисто подав позов до суду.

"Рішення Київради про розширення Кличком своїх повноважень призупинено судом, суд вивчає його законність. Я особисто подав позов. Повідомляю про це прямо і прозоро. Буде не кулуарщина, як вони звикли. А буде Закон", — зазначив Ткаченко.

Повідомлення Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київрада проголосувала за розширення повноважень Кличка. У відповідь на це Тимур Ткаченко заявив, що таким чином хочуть придушити вплив КМВА.

Також раніше Ткаченко виступив із заявою про те, що зусилля міської влади Києва спрямовані боротьбу з ним особисто. Він заявив, що чиновники поширюють неправдиву інформацію.