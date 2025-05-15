Ткаченко анонсировал усиление охраны Аллеи Героев на Майдане Независимости

Флаги на Майдане Независимости. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Киеве на Майдане произошла драка на Аллее Героев, в результате чего были повреждены флаги и фото погибших. Власти готовятся усилить охрану мемориала.

Об этом в Telegram сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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"Народный Мемориал Памяти на Майдане. Драка, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших", — говорится в сообщении.

Следующим предложением Ткаченко добавил, что готовит распоряжение о:

усилении охраны в районе мемориала;

запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти);

запрет выдачи и пересмотр выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).

Напомним, что в четверг, 15 мая, в центре Киева женщина устроила погром на Аллее Героев. Позже ее задержали и передали правоохранителям.

Также мы писали, что в январе молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены погибшим воинам.