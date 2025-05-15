Ткаченко анонсировал усиление охраны Аллеи Героев на Майдане Независимости

В КГВА отреагировали на погром на Аллее Героев — какие меры будут
Сегодня в Киеве на Майдане произошла драка на Аллее Героев, в результате чего были повреждены флаги и фото погибших. Власти готовятся усилить охрану мемориала.
Об этом в Telegram сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Драка на Майдане и реакция властей
"Народный Мемориал Памяти на Майдане. Драка, следствием которой стало повреждение флагов, фотографий погибших", — говорится в сообщении.
Следующим предложением Ткаченко добавил, что готовит распоряжение о:
- усилении охраны в районе мемориала;
- запрете проведения развлекательных мероприятий на Майдане в определенных локациях, а также других массовых мероприятий (кроме чествования памяти);
- запрет выдачи и пересмотр выданных разрешений на коммерческую деятельность на локациях Майдана (аниматоры, шарики, фоторамки и т.д.).
Напомним, что в четверг, 15 мая, в центре Киева женщина устроила погром на Аллее Героев. Позже ее задержали и передали правоохранителям.
Также мы писали, что в январе молодой человек пытался поджечь флажки на Майдане Независимости, которые установлены погибшим воинам.
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