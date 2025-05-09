Утверждена новая структура КМВА и штатное расписание — Ткаченко

В КГВА утвердили новую структуру и штатное расписание — детали
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что утверждена новая структура КГВА и соответствующее штатное расписание. В частности, он показал схему новой структуры.
Об этом Ткаченко сообщил в пятницу, 9 мая, в Telegram.
Утверждена новая структура КГВА — что изменится
"Утверждена новая структура КГВА и соответствующее штатное расписание", — сообщил Ткаченко. А также объяснил, что этот документ четко определяет должностных лиц, ответственных за конкретные направления работы в столице.
Глава КГВА также опубликовал схему, на которой расписан состав и вертикаль подчинения.
Отныне, по словам Ткаченко, будет обеспечена строгая дисциплина выполнения поставленных задач.
"Хаос, допущенный при ликвидации последствий российских атак, отсутствие на рабочем месте и гуляния в то время, когда люди остались без жилья — это последняя точка", — отметил начальник КГВА.
А также добавил, что отныне невыполнение поручений, выданных для обеспечения функционирования Киева — будут оцениваться, как саботаж в условиях правового режима военного положения. Далее Ткаченко лично будет обращаться в СБУ, которая будет комплексно реагировать на такие проявления.
Напомним, что недавно в КГВА обсудили нарушения в закупках.
Ранее на заседании Киевсовета военнослужащая Алина Михайлова спросила Кличко о том, почему не увольняют коррупционеров.
Читайте Новини.LIVE!