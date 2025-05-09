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В КГВА утвердили новую структуру и штатное расписание — детали

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Дата публикации 9 мая 2025 12:14
Утверждена новая структура КМВА и штатное расписание — Ткаченко
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко во время совещания. Фото: Ткаченко/Telegram

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что утверждена новая структура КГВА и соответствующее штатное расписание. В частности, он показал схему новой структуры.

Об этом Ткаченко сообщил в пятницу, 9 мая, в Telegram.

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"Утверждена новая структура КГВА и соответствующее штатное расписание",  сообщил Ткаченко. А также объяснил, что этот документ четко определяет должностных лиц, ответственных за конкретные направления работы в столице.

Глава КГВА также опубликовал схему, на которой расписан состав и вертикаль подчинения.

Отныне, по словам Ткаченко, будет обеспечена строгая дисциплина выполнения поставленных задач.

КМВА Ткаченко
Структура КГВА. Схема: Ткаченко/Telegram

"Хаос, допущенный при ликвидации последствий российских атак, отсутствие на рабочем месте и гуляния в то время, когда люди остались без жилья — это последняя точка", — отметил начальник КГВА.

А также добавил, что отныне невыполнение поручений, выданных для обеспечения функционирования Киева — будут оцениваться, как саботаж в условиях правового режима военного положения. Далее Ткаченко лично будет обращаться в СБУ, которая будет комплексно реагировать на такие проявления.

КМВА Ткаченко
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Напомним, что недавно в КГВА обсудили нарушения в закупках.

Ранее на заседании Киевсовета военнослужащая Алина Михайлова спросила Кличко о том, почему не увольняют коррупционеров.

Киев Киевская военная администрация столица Тимур Ткаченко КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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