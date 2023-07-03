В сети новый скандал: работники Meta назвали Киев "частью России"
На просторах Интернета разгорелся новый скандал. Во всемирно известной компании Meta, основателем которой является миллиардер Марк Цукерберг, Киев назвали "частью России".
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Абсурд от компании Meta
Отмечается, что киевлянину не разрешили опубликовать объявление в Facebook, потому что он якобы находится на территории России.
Мужчина обратился в службу поддержки корпорации и попросил немедленно исправить ошибку.
Вместо этого мужчине ответили, что "Киев — это часть России", и посоветовали сменить часовой пояс на своем девайсе.
Напомним, ранее мы писали, что в столице снова языковой скандал. Охранник киевского магазина "Конфискат" отказался говорить с посетителями на украинском языке.
Добавим, что посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли людей, которые были против.
Также проректор киевского вуза выгнал студентку за украинский язык . Это произошло в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ). По словам эксстудентки вуза, проректор заведения отказался общаться на украинском языке.