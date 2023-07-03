В сети новый скандал: работники Meta назвали Киев "частью России"

Основатель компании Meta Марк Цукерберг. Фото: google.com

На просторах Интернета разгорелся новый скандал. Во всемирно известной компании Meta, основателем которой является миллиардер Марк Цукерберг, Киев назвали "частью России".

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Отмечается, что киевлянину не разрешили опубликовать объявление в Facebook, потому что он якобы находится на территории России.

Мужчина обратился в службу поддержки корпорации и попросил немедленно исправить ошибку.

Вместо этого мужчине ответили, что "Киев — это часть России", и посоветовали сменить часовой пояс на своем девайсе.

Работники Meta назвали Киев "частью России". Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в столице снова языковой скандал. Охранник киевского магазина "Конфискат" отказался говорить с посетителями на украинском языке.

Добавим, что посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли людей, которые были против.

Также проректор киевского вуза выгнал студентку за украинский язык . Это произошло в Киевской академии прикладных искусств (КАПМ). По словам эксстудентки вуза, проректор заведения отказался общаться на украинском языке.