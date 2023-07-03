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У мережі новий скандал: працівники Meta назвали Київ "частиною Росії"

3 липня 2023 18:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У мережі новий скандал: працівники Meta назвали Київ "частиною Росії"
Засновник компанії Meta Марк Цукерберг. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На просторах Інтернету розгорівся новий скандал. У всесвітньо відомій компанії Meta, засновником якої є мільярдер Марк Цукерберг, Київ назвали "частиною Росії".

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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Зазначається, що киянину не дозволили опублікувати оголошення у Facebook, бо він нібито перебуває на території Росії.

Чоловік звернувся до служби підтримки корпорації і попросив негайно виправити помилку.

Натомість чоловіку відповіли, що "Київ — це частина Росії", і порадили змінити часовий пояс на своєму девайсі.

 

Gрацівники Meta назвали Київ "частиною Росії". Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці знову мовний скандал. Охоронець київського магазину "Конфіскат" відмовився говорити з відвідувачами українською мовою.

Додамо, що відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

Також проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.

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