У мережі новий скандал: працівники Meta назвали Київ "частиною Росії"

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг. Фото: google.com

На просторах Інтернету розгорівся новий скандал. У всесвітньо відомій компанії Meta, засновником якої є мільярдер Марк Цукерберг, Київ назвали "частиною Росії".

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Читайте також:

Абсурд від компанії Meta

Зазначається, що киянину не дозволили опублікувати оголошення у Facebook, бо він нібито перебуває на території Росії.

Чоловік звернувся до служби підтримки корпорації і попросив негайно виправити помилку.

Натомість чоловіку відповіли, що "Київ — це частина Росії", і порадили змінити часовий пояс на своєму девайсі.

Gрацівники Meta назвали Київ "частиною Росії". Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці знову мовний скандал. Охоронець київського магазину "Конфіскат" відмовився говорити з відвідувачами українською мовою.

Додамо, що відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

Також проректор київського вишу вигнав студентку за українську мову. Це відбулось у Київській академії прикладних мистецтв (КАПМ). За словами ексстудентки вишу, проректор закладу відмовився спілкуватися українською мовою.