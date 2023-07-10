В сети опубликовали фото сгоревшей АЗС в Киеве

Фото сгоревшей АЗС в Киеве после сильного ДТП. Фото: соцсети

В Киеве на выходных произошел масштабный пожар на АЗС. Водитель на кабриолете "влетел" в заправку. Сетью начали распространяться фото сгоревшей АЗС.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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Сильное ДТП на АЗС

В тот день были госпитализированы три человека, всем авто сгорели. Пожар уничтожил админздание, также пострадало наземное оборудование заправки.

Фото сгоревшей АЗС в Киеве после сильного ДТП. Фото: соцсети

Фото сгоревшей АЗС в Киеве после сильного ДТП. Фото: соцсети

Фото сгоревшей АЗС в Киеве после сильного ДТП. Фото: соцсети

Полиция возбудила уголовное дело

Виновник ДТП находится в больнице в бессознательном состоянии. Против него полиция открыла уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 9 июля, на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС . Над городом видны столбы черного дыма.