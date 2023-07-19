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В сети показали фото герба Украины, который появится на монументе "Родина-Мать"

19 июля 2023 13:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В сети показали фото герба Украины, который появится на монументе "Родина-Мать"
В сети показали фото герба Украины, который появится на монументе "Родина-Мать". Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве на монументе "Родина-Мать" советский герб заменят украинским Тризубом. Сегодня, 19 июля, появились кадры того же украинского герба, которого поцепят на щит.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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На кадрах видно, что конструкция украинского герба уже готова.

 

В сети показали фото герба Украины, который появится на монументе "Родина-Мать". Фото: соцсети

Сотрудники завершают работу над украинским Трезубцем, который будет висеть на щите "Родины-Матери", как сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, за 28 миллионов гривен.

 

В сети показали фото герба Украины, который появится на монументе "Родина-Мать". Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Там советский герб заменят украинским Трезубцем.

Добавим, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что советский герб, расположенный на щите "Родины-матери", снимут с монумента. В Минкульте заявили, что на его место повесят трезубец – государственный герб Украины.

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