Подольско-Воскресенский мост в Киеве почти готов – в сети показали фото

Работы на Подольском мосту в Киеве. Фото: Павел Авдокушин

В Киеве в тоннеле на Подольско-Воскресенском мосту уже убрали временные конструкции для строительства бетонных стен. А на подъезде к трамвайному кольцу уже нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

Об этом сообщил инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в Facebook.

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По словам Авдокушина, новый автомобильно-трамвайный тоннель от Подольского моста до Троещины и Радужного в скором времени будет готов.

"Уже сейчас им можно пройти насквозь. Разве что чуть-чуть пригнуться надо. И временная дорога к нему уже блестит, как новая копейка", — говорится в сообщении.

Часть тоннеля Фото: Павел Авдокушин.

Обозреватель отмечает, что на подъезде к трамвайному кольцу уже нанесена разметка, установлены дорожные знаки и светофор на перекрестке с улицей Вершигоры.

Трамвайные пути. Фото: Павел Авдокушин.

Со стороны Русановских садов идет подготовка "подушки" для дороги, монтаж системы водоотвода и освещения, а также бетонирование подпорных стен на выезде.

Работы на мосту Фото: Павел Авдокушин.

Возведение тоннеля Фото: Павел Авдокушин.

Напомним, по состоянию на данный момент на Подольском мосту в Киеве продолжаются ремонтные работы, он строится уже более 20 лет.

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