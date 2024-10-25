Подільсько-Воскресенський міст — чому будівництво триває вже понад 20 років

Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Фото: facebook.com/podilskybridge

Подільсько-Воскресенський міст у Києві має з'єднати правий і лівий береги Дніпра та полегшити трафік у столиці. Відкриття споруди заплановане на початок листопада.

Про перебіг будівництва та проблеми розповів інженер та експерт із транспортного моделювання Дмитро Беспалов в інтерв'ю виданню LIGA.net.

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Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Фото: Вікіпедія

Подільсько-Воскресенський міст — чи полегшиться життя автомобілістів

Будівництво одного з найважливіших інфраструктурних проєктів столиці, Подільсько-Воскресенського мосту, триває вже понад 20 років. Споруда має з'єднати правий і лівий береги Дніпра та полегшити столичний трафік. Відкриття мосту анонсоване на початок листопада.

Інженер та експерт із транспортного моделювання Дмитро Беспалов розповів, чому будівництво триває майже чверть віку. За словами експерта, головна проблема — підключення на лівому і правому березі.

"Подільсько-Воскресенський міст на правому березі мав зійти на землю, пройти по краю Подолу, а потім зайти в схил Дніпра і вийти десь у районі Лук'янівки. Тобто мали побудувати достатньо великий тунель в схилі Дніпра для того, щоб вивезти трафік аж туди. На лівому березі він мав пройти перпендикулярно до всіх основних магістралей лівого берега, які йдуть паралельно Дніпру. Там є кілька цих магістралей, така лінійна структура міста", — розповів інженер.

Подільсько-Воскресенський міст у Києві. Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Кожен перетин це фактично нова розв'язка на різних рівнях, кожна з яких, за оцінкою Дмитра Беспалова, коштує приблизно два мільярди гривень.

"Існує побоювання, що міст не буде завантажений на повну: не буде пропускати, як він мав би, під сотню тисяч автомобілів на добу, а буде через обмежену пропускну здатність підходів лише кілька десятків тисяч. Задля цього можна було побудувати маленький, утилітарний, некрасивий міст і зекономити кількасот мільйонів доларів", — резюмує експерт.

Нагадаємо, на Подільсько-Воскресенському мосту у Києві вже збудували три станції майбутньої гілки метро, яка з'єднає центр міста з житловим масивом "Вигурівщина-Троєщина".

Раніше Новини.LIVE писали, що будівництво метро на Виноградар коштуватиме на 8 млрд гривень дорожче, ніж було заплановане. Це пов'язано з низкою порушень з боку підрядника — компанії "Київметробуд".