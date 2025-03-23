Атака дронов на Киев - видео последствий

В сети появились кадры момента попадания дрона в Киеве — видео
В сети появились кадры момента попадания российского беспилотника в один из районов Киева. Отметим, что в результате атаки РФ на Киев в ночь на 23 марта, есть погибшие.
Видео момента попадания опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.
Атака дронов на Киев — последствия
В ночь на 23 марта российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В течение ночи взрывы раздавались в ряде районов столицы.
По информации мэра столицы Виталия Кличко, в результате вражеского обстрела обломки БпЛА упали в нескольких районах Киева. Есть пострадавшие.
Следовательно, во время атаки дронами, в Подольском районе обломки упали на многоэтажку, что привело к пожару на верхнем этаже.
Кроме того, в Днепровском районе столицы обломки сбитого дрона попали в жилой дом. Также в Днепровском районе обломки упали на нежилое помещение — заведение питания.
В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков в промзону.
По данным Кличко, из десяти пострадавших в результате ночной вражеской атаки в больнице находится один человек. Погибли три человека — отец и 5-летняя дочь в Голосеевском районе. И 80-летняя женщина — в Днепровском районе столицы.
Ранее мы сообщали о том, что в результате массированного обстрела Киева погибли люди, среди которых - ребенок.
Также мы писали о падении обломков сбитого ударного дрона в Голосеевском районе Киева.
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