Атака дронов на Киев - видео последствий

Пожар в результате атаки российских дронов на Киев. Фото: ГСЧС/Telegram

В сети появились кадры момента попадания российского беспилотника в один из районов Киева. Отметим, что в результате атаки РФ на Киев в ночь на 23 марта, есть погибшие.

Видео момента попадания опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный.

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В ночь на 23 марта российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев. В течение ночи взрывы раздавались в ряде районов столицы.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, в результате вражеского обстрела обломки БпЛА упали в нескольких районах Киева. Есть пострадавшие.

Следовательно, во время атаки дронами, в Подольском районе обломки упали на многоэтажку, что привело к пожару на верхнем этаже.

Кроме того, в Днепровском районе столицы обломки сбитого дрона попали в жилой дом. Также в Днепровском районе обломки упали на нежилое помещение — заведение питания.

В Голосеевском районе зафиксировали падение обломков в промзону.

По данным Кличко, из десяти пострадавших в результате ночной вражеской атаки в больнице находится один человек. Погибли три человека — отец и 5-летняя дочь в Голосеевском районе. И 80-летняя женщина — в Днепровском районе столицы.

Ранее мы сообщали о том, что в результате массированного обстрела Киева погибли люди, среди которых - ребенок.

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