Ярмарка вакансий в метро Киева — что известно

Ярмарка вакансий в столичном метро. Иллюстративное фото: Суспільне

В столичном метро появилась ярмарка вакансий. Мероприятие организовали на станции "Майдан Независимости".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Реклама

Читайте также:

Что известно о ярмарке вакансий в метро Киева

Сообщается, что 15 и 16 июля с 12:00 до 16:00 работники КП "Киевский метрополитен" вместе с Киевским городским центром занятости будут предоставлять консультации желающим по вакансиям.

Общение будет происходить в вестибюле станции метро "Майдан Независимости".

Желающие смогут узнать о:

вакансиях

условиях работы

социальных гарантиях

получить ответы на другие вопросы.

"Сейчас в метрополитене наблюдается дефицит кадров, особенно среди рабочих специальностей — слесарей, электриков, фрезеровщиков, токарей. Также есть вакансии технического, бухгалтерского и экономического направлений", — говорится в сообщении.

Посмотреть весь список вакансий можно по ссылке.

Напомним, что украинский исследователь под ником DF1 рассказал, какие тайны скрывает станция метро "Позняки".

Кроме того, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" начали работы по обустройству пандусов на входе и выходе рядом с лестничными пролетами. Это улучшит доступность станции для людей с ограниченными возможностями.