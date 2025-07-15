Ярмарка вакансий в метро Киева — что известно

В метро Киева организовали ярмарку вакансий — что известно
В столичном метро появилась ярмарка вакансий. Мероприятие организовали на станции "Майдан Независимости".
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Что известно о ярмарке вакансий в метро Киева
Сообщается, что 15 и 16 июля с 12:00 до 16:00 работники КП "Киевский метрополитен" вместе с Киевским городским центром занятости будут предоставлять консультации желающим по вакансиям.
Общение будет происходить в вестибюле станции метро "Майдан Независимости".
Желающие смогут узнать о:
- вакансиях
- условиях работы
- социальных гарантиях
- получить ответы на другие вопросы.
"Сейчас в метрополитене наблюдается дефицит кадров, особенно среди рабочих специальностей — слесарей, электриков, фрезеровщиков, токарей. Также есть вакансии технического, бухгалтерского и экономического направлений", — говорится в сообщении.
Посмотреть весь список вакансий можно по ссылке.
Напомним, что украинский исследователь под ником DF1 рассказал, какие тайны скрывает станция метро "Позняки".
Кроме того, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" начали работы по обустройству пандусов на входе и выходе рядом с лестничными пролетами. Это улучшит доступность станции для людей с ограниченными возможностями.
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