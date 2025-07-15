Ярмарок вакансій у метро Києва — що відомо

Ярмарок вакансій в столичному метро. Ілюстративне фото: Суспільне

У столичному метро з'явився ярмарок вакансій. Захід організували на станції "Майдан Незалежності".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Повідомляється, що 15 та 16 липня з 12:00 до 16:00 працівники КП "Київський метрополітен" разом із Київським міським центром зайнятості надаватимуть консультації охочим щодо вакансій.

Спілкування відбуватиметься у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності".

Охочі зможуть дізнатися про:

вакансії

умови роботи

соціальні гарантії

отримати відповіді на інші питання.

"Нині в метрополітені спостерігається дефіцит кадрів, особливо серед робітничих спеціальностей — слюсарів, електриків, фрезерувальників, токарів. Також є вакансії технічного, бухгалтерського та економічного напрямів", — йдеться у повідомленні.

Переглянути весь список вакансій можна за посиланням.

Нагадаємо, що український дослідник під ніком DF1 розповів, які таємниці ховає станція метро "Позняки".

Крім того, у Києві біля станції метро "Вокзальна" розпочали роботи з облаштування пандусів на вході та виході поруч із сходовими прольотами. Це покращить доступність станції для людей з обмеженими можливостями.