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Головна Київ У метро Києва організували ярмарок вакансій — що відомо

У метро Києва організували ярмарок вакансій — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 16:52
Ярмарок вакансій у метро Києва — що відомо
Ярмарок вакансій в столичному метро. Ілюстративне фото: Суспільне

У столичному метро з'явився ярмарок вакансій. Захід організували на станції "Майдан Незалежності".

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Повідомляється, що 15 та 16 липня з 12:00 до 16:00 працівники КП "Київський метрополітен" разом із Київським міським центром зайнятості надаватимуть консультації охочим щодо вакансій.

Спілкування відбуватиметься у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності".

Охочі зможуть дізнатися про:

  • вакансії
  • умови роботи
  • соціальні гарантії
  • отримати відповіді на інші питання.

"Нині в метрополітені спостерігається дефіцит кадрів, особливо серед робітничих спеціальностей — слюсарів, електриків, фрезерувальників, токарів. Також є вакансії технічного, бухгалтерського та економічного напрямів", — йдеться у повідомленні.

Переглянути весь список вакансій можна за посиланням.

Нагадаємо, що український дослідник під ніком DF1 розповів, які таємниці ховає станція метро "Позняки".

Крім того, у Києві біля станції метро "Вокзальна" розпочали роботи з облаштування пандусів на вході та виході поруч із сходовими прольотами. Це покращить доступність станції для людей з обмеженими можливостями.

Київ робота метро ринок праці вакансії
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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