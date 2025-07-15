Ярмарок вакансій у метро Києва — що відомо

У метро Києва організували ярмарок вакансій — що відомо
У столичному метро з'явився ярмарок вакансій. Захід організували на станції "Майдан Незалежності".
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Що відомо про ярмарок вакансій у метро Києва
Повідомляється, що 15 та 16 липня з 12:00 до 16:00 працівники КП "Київський метрополітен" разом із Київським міським центром зайнятості надаватимуть консультації охочим щодо вакансій.
Спілкування відбуватиметься у вестибюлі станції метро "Майдан Незалежності".
Охочі зможуть дізнатися про:
- вакансії
- умови роботи
- соціальні гарантії
- отримати відповіді на інші питання.
"Нині в метрополітені спостерігається дефіцит кадрів, особливо серед робітничих спеціальностей — слюсарів, електриків, фрезерувальників, токарів. Також є вакансії технічного, бухгалтерського та економічного напрямів", — йдеться у повідомленні.
Переглянути весь список вакансій можна за посиланням.
Нагадаємо, що український дослідник під ніком DF1 розповів, які таємниці ховає станція метро "Позняки".
Крім того, у Києві біля станції метро "Вокзальна" розпочали роботи з облаштування пандусів на вході та виході поруч із сходовими прольотами. Це покращить доступність станції для людей з обмеженими можливостями.
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