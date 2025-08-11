Какую станцию киевского метро так и не построили

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В киевском метрополитене планировали построить еще одну станцию, однако передумали. Ее можно найти на старых картах метро.

Где должны были построить станцию?

Строительство станции планировали на красной ветке метро, между станциями "Житомирская" и "Святошин". Она должна была получить название "Проспект Вернадского", однако никогда так и не была построена.

Как должна была бы выглядеть станция, можно увидеть из эскизов, которые хранятся в архиве столичного метрополитена.

Один из эскизов станции "Проспект Вернадского". Фото: архив метрополитена

Отметим, что красная линия метро в Киеве была первой веткой, которую открыли. Сейчас она насчитывает 18 станций и тянется более чем на 20 километров.

Станции: "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная".

