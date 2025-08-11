Видео
Главная Киев В метро Киева планировали еще одну станцию — где именно

В метро Киева планировали еще одну станцию — где именно

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 09:20
Какую станцию киевского метро так и не построили
Киевское метро. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В киевском метрополитене планировали построить еще одну станцию, однако передумали. Ее можно найти на старых картах метро.

Об этом сообщает "Ты Киев" в рубрике "История станций метро".

Читайте также:

Где должны были построить станцию?

Строительство станции планировали на красной ветке метро, между станциями "Житомирская" и "Святошин". Она должна была получить название "Проспект Вернадского", однако никогда так и не была построена.

Как должна была бы выглядеть станция, можно увидеть из эскизов, которые хранятся в архиве столичного метрополитена.

ескіз проспект вернадського
Один из эскизов станции "Проспект Вернадского". Фото: архив метрополитена

Отметим, что красная линия метро в Киеве была первой веткой, которую открыли. Сейчас она насчитывает 18 станций и тянется более чем на 20 километров.

Станции: "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Нивки", "Берестейская", "Шулявская", "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная", "Крещатик", "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лесная".

Напомним, недавно сообщалось, что Киевский метрополитен стал рекордсменом по убыткам среди всех городов Украины.

Также недавно киевляне заявили, что в столице стоит увеличивать количество станций метро.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
