В метро Киева продолжаются работы по замене рельсов — фото

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

В метро Киева проходят плановые работы по замене рельсов и их диагностике. Специалисты уже заменили часть из них между станциями "Майдан Независимости" — "Площадь Украинских Героев".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 12 декабря.

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Специалисты используют дефектоскоп для проверки состояния рельсов, что позволяет выявлять дефекты на ранних этапах и своевременно выполнять ремонт или замену.

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

В коммунальном предприятии отмечают, что за ночную смену одна бригада обследует примерно 3 км путей. Каждую ночь на каждой линии метро работает несколько бригад дефектоскопистов.

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

В предприятии отмечают, что замена рельсов — это один из важных этапов содержания путевой инфраструктуры.

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

Известно, что специалисты устанавливали 25-метровую рейку весом почти 1 300 кг.

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

"Диагностику и, при необходимости, замену рельсов выполняют регулярно, поскольку это необходимо для поддержания надлежащего состояния инфраструктуры метрополитена. В целом текущие работы по содержанию тоннелей, рельсов, контактных сетей и другого оборудования в столичной подземке продолжаются непрерывно. Каждую ночь к этому процессу привлечены около 400 работников профильной службы", — говорится в сообщении.

Напомним, в метро Киева почти год назад на нескольких станциях синей ветки произошла разгерметизация. В настоящее время они открыты для пассажиров после восстановительных работ, которые обошлись почти в полмиллиарда гривен.

Также транспортный аналитик Александр Гречко рассказал, что в Киеве не планируют повышать тарифы на общественный транспорт в 2025 году.