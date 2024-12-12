Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали arrow

В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали

12 декабря 2024 13:33
Аркадий Пастула - Редактор
В метро Киева продолжаются работы по замене рельсов — фото
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА
Аркадий Пастула - Редактор

В метро Киева проходят плановые работы по замене рельсов и их диагностике. Специалисты уже заменили часть из них между станциями "Майдан Независимости" — "Площадь Украинских Героев".

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг, 12 декабря.

Читайте также:

Ремонтные работы в "Киевском метрополитене"

Специалисты используют дефектоскоп для проверки состояния рельсов, что позволяет выявлять дефекты на ранних этапах и своевременно выполнять ремонт или замену.

Ремонт метро в Киеве
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

В коммунальном предприятии отмечают, что за ночную смену одна бригада обследует примерно 3 км путей. Каждую ночь на каждой линии метро работает несколько бригад дефектоскопистов. 

Специалисты в метро Киева
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА
Работы по ремонту в метро Киева
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА
Замена рельсов в "Киевском метрополитене"
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

В предприятии отмечают, что замена рельсов — это один из важных этапов содержания путевой инфраструктуры.

Ремотные работы в столичном метрополитене
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

Известно, что специалисты устанавливали 25-метровую рейку весом почти 1 300 кг.

Ремонт в метро Киева
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА
Замена рельсов в метро Киева
Ремонт метро Киева. Фото: КГГА

"Диагностику и, при необходимости, замену рельсов выполняют регулярно, поскольку это необходимо для поддержания надлежащего состояния инфраструктуры метрополитена. В целом текущие работы по содержанию тоннелей, рельсов, контактных сетей и другого оборудования в столичной подземке продолжаются непрерывно. Каждую ночь к этому процессу привлечены около 400 работников профильной службы", — говорится в сообщении.

Напомним, в метро Киева почти год назад на нескольких станциях синей ветки произошла разгерметизация. В настоящее время они открыты для пассажиров после восстановительных работ, которые обошлись почти в полмиллиарда гривен.

Также транспортный аналитик Александр Гречко рассказал, что в Киеве не планируют повышать тарифы на общественный транспорт в 2025 году.

Киев поездки ремонт метро КГГА

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:12 В Запорожье нашли под завалами тело человека — новые данные

14:11 Психологическая помощь бойцам — изобрели уникальную технологию

14:00 Экс-динамовец Деметрадзе поддерживает Каладзе и Россию

13:57 Битва за Крым – какие силы российского ПВО на полуострове

13:54 В Киеве завершились финальные соревнования "Игры ветеранов"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

13:49 Украина наращивает объемы продаж зерна — где интересуются

13:33 В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

13:22 Недостатки пенсионной системы — что нельзя сделать с выплатами

13:13 Война и зарплаты — ученая объяснила, что изменилось

14:12 В Запорожье нашли под завалами тело человека — новые данные

14:11 Психологическая помощь бойцам — изобрели уникальную технологию

14:00 Экс-динамовец Деметрадзе поддерживает Каладзе и Россию

13:57 Битва за Крым – какие силы российского ПВО на полуострове

13:54 В Киеве завершились финальные соревнования "Игры ветеранов"

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии - 80x80

Шмыгаль оценил ход переговоров в Германии

13:49 Украина наращивает объемы продаж зерна — где интересуются

13:33 В метро Киева состоялись ремонтные работы на рельсах — детали

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

13:22 Недостатки пенсионной системы — что нельзя сделать с выплатами

13:13 Война и зарплаты — ученая объяснила, что изменилось

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

11 декабря 2024
Эксклюзив

19:34 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:04 Заявление Ермака о переговорах и энергосистема — эфир День.LIVE

Text

12:39 Снижение мобилизационного возраста — Фриз прокомментировала

Text

08:00 Когда отменят графики отключений — эфир Ранок.LIVE

Text

07:51 Гетманцев рассказал, когда легализуют криптовалюту в Украине

Text

01:51 Гетманцев заявил, что изменений курсообразования пока не будет

11 декабря 2024
Text

17:55 Зеленский экстренно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:03 Военный эксперт резко высказался по поводу мобилизации 18-летних

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника